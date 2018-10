Vidéo - Portrait : Marie-Paule Dumont et ses porcelaines peintes à la main

Rédaction Web, avec André et Ingrid Vohi



Presque tous les jours, Marie-Paule Dumont travaille sur son bureau, dans son salon. À la lumière d’une lampe, elle laisse ses doigts reproduire sur la porcelaine ce que l’atoll de Rangiroa lui inspire au quotidien."Depuis une quinzaine d’années, je me suis mise à la peinture sur porcelaine et c’est devenu une passion, raconte-t-elle. Il faut de la bonne matière première, c’est-à-dire de la bonne porcelaine." Marie-Paule fait venir la sienne de Limoges. Ses assiettes, une fois peintes, sont cuites 12 heures dans un four qui va jusqu’à 1 200 °C, "au prix de l’électricité de Rangi", s’amuse-t-elle à préciser.Marie-Paule est l’épouse du médecin de l’atoll. Après plus de 11 années passées en Polynésie, ils ont décidé de retourner en métropole pour voir grandir leurs petits-enfants. Si l’île va manquer à l’artiste-peintre, elle va manquer "encore plus à mon mari", confie-t-elle dans un sourire. "Il aime ce qu’il fait, il aime les gens ici, il va beaucoup pleurer je pense…"Le départ de l’artiste est prévu fin octobre. Elle quittera le fenua avec un pincement au cœur, mais surtout le regret de ne pas avoir réussi à communiquer sa passion à un Polynésien.