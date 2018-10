Vidéo - Polydiesel : la grève se poursuit

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Depuis lundi 15 octobre, un piquet de grève a été mis en place à la Punaruu. Sur les 45 salariés de la filiale d’EDT Engie, une trentaine a débrayé. Les grévistes s’opposent à la perte d’une partie de leurs avantages en cas de fusion avec Engie Services, une autre filiale de la société. Ils dénoncent également leurs conditions de travail, et souhaite revoir à la hausse la prime sur les résultats de l’entreprise."On travaille dans des espaces confinés. Les plans de prévention de sécurité des clients ne sont pas respectés. On va à l'encontre de la santé du travailleur pour une raison purement économique (...) Dans l'atelier, on n'a même pas d'élévateur. On travaille par terre. (...) On ne demande pas d'augmentation. On a demandé à réévaluer la prime de bénéfice du mois de janvier" explique Christophe Legé, délégué du personnel.