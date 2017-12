Vidéo - Pollueurs : de la sensibilisation aux sanctions à Papeete

De janvier à octobre 2017 : 97 plaintes de dépôts sauvages ont été enregistrées auprès de la Police municipale. La commune de Papeete a pris un certain nombre d’arrêtés précisant le cadre de chaque infraction au code de l’environnement avec la sanction prévue.





Rédaction web avec Sam Teinaore

Depuis plusieurs mois, les agents de la commune sillonnent les quartiers de Papeete pour avertir les administrés des futures sanctions : des amendes pouvant aller de 4150 à 16 100 Fcfp pour les personnes qui ne respecteront pas la réglementation sur le traitement des déchets à Papeete.Mais malgré ces nouvelles sanctions, le maire de Papeete compte surtout sur le bon sens des administrés pour garder la capitale propre. "Si Papeete est propre, c'est avec sa population. Ce ne sont pas seulement les services de ramassages qui sont destinés à cette fonction et les employés de la ville, c'est aussi l'implication directe de notre population."La commune de Papeete a également adopté de nouveaux arrêtés pour sanctionner les auteurs de nuisances sonores. Depuis janvier 2017, 73 plaintes relatives aux nuisances sonores ont été enregistrées par la Police municipale de Papeete. La commune de Papeete est régulièrement mise en cause dans plusieurs dossiers contentieux. Elle a déjà été condamnée plusieurs fois à des dédommagements importants à cause de fêtes foraines , bar-dancing, karaoké...