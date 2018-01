Vidéo - Pointe Vénus : des maisons inondées

Quelques servitudes plus loin, le spectacle est d’autant plus désolant. Hiro Arrieu n’a pas fermé l’œil de la nuit lui non plus. Avec sa famille, il a tenté d’évacuer l’eau de la maison toute la nuit, avant d’appeler les pompiers.



« Un pompier est venu faire un constat. Nous lui avons demandé d’emmener une plus grosse pompe et puis nous n’avons plus vu personne. »



Cuisine, chambre, tout a été inondé chez Hiro. Une fois de plus. Il tempête :



« A chaque fois, nous avons le droit à la piscine. »