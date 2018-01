Vidéo - Plus de 300 jeunes au Challenge volley ball des îles du Vent

L'équipe de Te Pahu a honoura, présidée par Miguel Swan, est arrivée à se hisser en haut du classement pour le sud de Tahiti : "A Tautira, on a énormément de jeunes qui n'ont pas un grand choix de discipline sportive. Donc ils viennent pour la plupart jouer au volley-ball. Malgré les problèmes de salle, de structures sportives qui perdurent, on fait ce qu'on peut pour avoir les meilleurs résultats et occuper les jeunes".



Au classement final, on retrouve sur la plus haute marche du podium : Pirae chez les poussines, Team Papeete chez les poussins, Pirae chez les benjamines, benjamins et minimes garçons, et enfin Tefana chez les minimes filles.