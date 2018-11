Vidéo - Plus de 1 500 jeunes réunis pour le Taure’a Move

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Des arts martiaux, des concours de danse, des animations aquatiques et même des sports traditionnels, voici un aperçu des dizaines d’ateliers proposés par le Taure’a Move. Un événement organisé par l’Union polynésienne pour la jeunesse, avec pour but d’offrir aux jeunes des occupations saines pendant les vacances."En termes d’animation, il y a des territoires sur lesquels il manque cruellement de manifestations, explique Ta’oahere Maono, le directeur de l’UPJ. Et c’est l’un des objectifs auxquels nous avons souhaité répondre cette année en déplaçant la manifestation sur la commune de Taiarapu Ouest. Non seulement pour animer la ville mais aussi pour soutenir et venir accompagner les associations qui s’occupent des jeunes d’ici."Pour cette première journée, ils étaient plus de 1 500 adolescents à participer aux animations. Ces jeunes viennent de toutes les communes de Tahiti. Une vingtaine d’entre eux a même fait le déplacement depuis Tubuai aux Australes et Hiva Oa aux Marquises.L’événement se poursuivra jusqu’à samedi et se clôturera avec le grand concours de danse Upa Nui et un concours de ukulele. Si des quartiers veulent encore y participer, il n’est pas trop tard, il suffit de contacter les organisateurs.