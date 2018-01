Vidéo - Pirae : l’école primaire Saint-Michel se mobilise pour le record du monde de ukulele

Rédaction web avec Tamara Sentis et Jeanne Tinorua

Le record du monde de ukulele approche à grand pas. Dans certaines écoles de Tahiti, cet événement est le prétexte idéal pour initier les enfants à la musique traditionnel.A l’école primaire Saint Michel de Pirae, les élèves de CM1 et CM2 répètent le morceau tuihei une fois par semaine. Objectif : représenter le fenua le 24 février au stade Pater. Marlère Heo, leur professeur, explique :« C’est l’opportunité de mettre en valeur nos élèves, nos jeunes et surtout leur apprentissage. Nous avons fait appel à Moana, qui intervient tous les mercredis matin. »Les élèves sont plein d’entrain lors des répétitions. Ils attendent le grand jour avec impatience. Leur professeur continue :« Ils sont super excités. En deux séances, ils ont fait de grands progrès. »Samedi 24 février, les organisateurs espèrent la présence de plus de 10 000 personnes au stade Pater. Une chose est sure : ils pourront compter sur la présence d’une quarantaine d’élèves de Pirae.