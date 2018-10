Vidéo - Pina'ina'i : l'écho du silence à la Maison de la culture

Une quarantaine d'artistes participent à cette nouvelle édition de Pina'ina'i. L'aventure avait démarré en 2011 pour "promouvoir la littérature autochtone, montrer que nous avons des textes contemporains, et avec l’association Litterama’ohi, nous voulions surtout montrer qu’il y a des textes qui parlent de nous, de notre société, par nous. C’est ça qui est important", explique Moana’ura.



Parmi les auteurs, ont retrouve de grands noms, mais le but n'est pas là pour le metteur en scène : "On a aucun complexe à dire que les auteurs sont ceux qui prennent la charge de l'acte d'écrire (...) Nous avons des auteurs comme Flora Devatine, Chantal Spitz, Philippe Neuffer, notre regretté Patrick Amaru (...) On a également une jeune auteure qui vient d'avoir 18 ans. Pina'ina'i c'est montrer aussi qu'il n'y a pas de grands auteurs et de petits auteurs, que tout le monde peut s'écrire et écrire ensemble. Tout le monde peut se parler et se comprendre sur une même société."