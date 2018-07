Vidéo - Perle Renvoyé, nouvelle étoile de la danse tahitienne

Rédaction web avec Solenne Barlot et Esther Parau-Cordette

La meilleure danseuse de Polynésie française au Heiva i Tahiti 2018 a un parcours atypique. Avant le pareu, Perle Renvoyé a d’abord enfilé le kimono. Mais en 2010, la jeune femme ne peut résister à l’appel du ‘ori Tahiti. L’envoûtement est immédiat. Très vite, la jeune femme maîtrise les différents pas et techniques.Cette année, elle participé au Heiva i Tahiti avec la troupe Tama no Aimeho nui en hura ava tau. Sa performance gagne le cœur du jury. Perle Renvoyé est sacrée meilleure danseuse. La jeune femme n’en revient toujours pas. Elle s’exclame : "C’est un immense bonheur de se dire que le bonheur paie toujours."Pour arriver jusqu’au titre, Perle Renvoyé s’est entraîné dur : quatre heures de sport par jour, sans compter les heures passées à répéter ses pas. La jeune femme a heureusement pu compter sur le soutien de sa famille.Costumes, répétitions ou encore encouragements : ses proches ont eux aussi participé à cette victoire. Tevai Renvoyé, sa sœur aînée, raconte : "On s’y est tous mis. Les jours approchants, on a senti la bonne pression monter."La maman de Perle Renvoyé est fière. Poerava Tetauira commente : "Je les ai toujours laissées vivre leur rêve. Elles ont beaucoup de créativité. J’ai énormément de chance d’avoir des enfants comme ça."Perle Renvoyé compte désormais utiliser son titre pour s’investir dans les domaines du tourisme et de la culture. "Il y a encore beaucoup de choses à faire ici dans le domaine du tourisme. Surtout pour notre culture à l’international, où les autres sont en train de vivre notre culture. Elles le vivent davantage que nous…"Des étoiles plein les yeux, Perle Renvoyé compte à son tour promouvoir un peu plus l’amour de la danse.