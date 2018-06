Vidéo - Pas de défilé pour la fête de l'Autonomie

Rédaction web (Interview : Thierry Teamo)

Plusieurs animations sont prévues pour la fête de l'autonomie le 29 juin. Mais le défilé traditionnel du hiva vaevae n'aura pas lieu. L'an dernier, plus de 13 000 personnes avaient défilé. Un événement qui demande de l'organisation. Le gouvernement, qui vient d'être élu, n'a pas eu le temps de s'y consacrer comme l'explique le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu : "Les élections viennent de se terminer et donc, le temps qu'on mette en place l'équipe pour l'organisation de la fête du 29 juin... Les délais sont trop courts (...) C'est quand même une organisation lourde quand on a plus de 10 000 personnes qui défilent dans les rues de Papeete (...) avec des règles de sécurité importantes. (...) Nous préférons ne pas prendre le risque."Autre raison de ne pas organiser de défiler : selon Heremoana Maamaatuaiahutapu, le président Edouard Fritch ne souhaitait pas qu'un défilé juste après son élection puisse être interprété comme du "triomphalisme". "Cette journée est intitulée fête de l'Autonomie. Mais on souhaite que ce soit un peu dépassionné. En France, le 14 juillet n'est pas perçu de la même manière par les démocrates et les royalistes. On ne sera jamais complètement d'accord sur une date mais au moins celle-là existe. Il y aura toujours une connotation politique mais on souhaite réellement que ça devienne la fête de tous les Polynésiens."Le 29 juin, il y aura donc du protocole mais aussi des animations : projections de film, matchs de bubble foot, concerts, danses, chants, tableaux vivants, un bal populaire... et un feu d'artifice.Les animations seront proposées sur le front de mer, de Vaiete au parc Paofai. Pour l'instant, aucune information sur la fermeture des routes n'a été donnée.