Vidéo - Pas d'appel au blocage assurent les syndicats, la population se rue sur le gaz et l'essence

Les syndicats vont se mobiliser une dernière fois contre la réforme des retraites jeudi. À la veille d'une nouvelle manifestation, c'est la ruée sur le gaz et l'essence dans les stations. "Il vaut mieux prévenir que guérir", lance une conductrice venue faire le plein.Dans certaines stations, il n'y a déjà plus de gaz. "Il y a eu une livraison et puis, en quelques heures, on n'a plus rien. (...) Pour l'instant il y a assez d'essence", selon un pompiste. Mais cela pourrait ne pas durer.Ce mercredi, l'intersyndicale a donné une conférence de presse. Les grévistes sont invités à se rassembler jeudi à partir de 6 heures devant le stade Bambridge pour les personnes venant de la côte Ouest, et au parking de Aorai Tini Hau pour les personnes venant de la côte Est. Lucie Tiffenat, secrétaire générale du syndicat Otahi, explique qu'il n'y aura pas de blocage. Mais les manifestants marcheront sur la route. De forts ralentissements sont donc à prévoir : "Nous n'avons pas l'intention d'embêter la population et surtout pas de faire en sorte que ceux qui ne veulent pas être grévistes soient grévistes malgré eux. Ce n'est pas notre volonté. Notre volonté c'est de manifester en masse. (...) À aucun moment nous n'avons donné le mot d'ordre de bloquer la ville. Ce n'est pas vrai. Nous allons manifester des deux côtés et nous rendre à l'assemblée."Mardi, l'intersyndicale a rencontré le haut-commissaire. René Bidal leur a demandé de ne pas entraver la circulation, et principalement celle des secours.Par ailleurs, le gouvernement va créer une page Facebook pour répondre aux questions des Polynésiens sur les retraites.