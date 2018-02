Vidéo - Paris : il atteint les 70km/h à ski dans un parc

Rédaction web

Après le wakeboard dans les rues inondées, du ski avec un moteur dans un parc à Paris. Certains amateurs de sensations fortes profitent visiblement des aléas de la météo en métropole.Ce mercredi, Antoine Taillefer, 35 ans, a décidé de combiner le paramoteur ( Aéronef composé d'une voile de parapente, et d'un moteur léger intégré à une cage de protection portée sur le dos du pilote) et le ski.Il s'est donc rendu parc de Bagatelle dans le XVIe arrondissement de Paris, a chaussé ses skis et installé son moteur. "Après quelques aller/retours d’un bout à l’autre de la plaine de Bagatelle, je me suis élancé à pleine vitesse, jusqu’à atteindre la vitesse de 70 km/h", a-t-il confié au Parisien . "Non sans quelques sueurs froides lors de passages sur de petits trous, qui pris à haute vitesse, peuvent me faire chuter à tout moment. C’est la meilleure pause déjeuner que j’ai faite ces 10 dernières années. Comme quoi avec un peu d’inspiration, une météo favorable et quelques jouets, on peut vivre ses rêves et ses passions tout à côté de chez soi".