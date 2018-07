Vidéo - Parcoursup : Ranitea Gobrait en appelle au Président de la République

Le président de l’Assemblée de la Polynésie, la ministre de l’éducation locale et le vice-rectorat avaient invité mercredi soir les 151 bacheliers polynésiens qui ont décroché une mention Très Bien. Ils ont reçu une médaille frappée par la monnaie de Paris et un diplôme dans les jardins de l’assemblée.Parmi eux, Ranitea Gobrait. La meilleure élève de Polynésie avait obtenu 20,3 de moyenne au bac , mais avait été refusée dans la plupart des établissements prestigieux qu’elle convoitait . Elle avait bien été acceptée à Montaigne et à Lavoisier, mais en économie, un second choix pour elle. En MPSI, son choix prioritaire, elle n’avait été acceptée qu’à Janson de Sailly, qu’elle avait finalement refusé.« Janson de Sailly n’a pas un bon taux de réussite aux écoles préparatoires qu’elle envisage de présenter, notamment pour Polytechnique, puisque le taux de réussite est de 0,3%, pour une moyenne nationale de 2,17% si mes souvenirs sont exacts, donc Janson de Sailly n’est pas la meilleure école pour la spécialité qu’elle vise » a expliqué son avocat Philippe Neuffer, Ranitea n’accordant plus d’interview.