Vidéo - Papeete pourrait se jumeler à la ville de Nouméa

Tahiti toujours plus proche de sa cousine Nouméa. Ce mercredi, le maire de Papeete Michel Buillard annonce que sa commune et, la capitale du Caillou, réfléchissent à un éventuel jumelage.Selon le maire de Papeete, la ville tahitienne et Nouméa entretiennent déjà des relations étroites : "Samedi par exemple, nous auront le plaisir de recevoir une cinquantaine d'enfants qui viennent de Nouméa et que nous allons héberger ici et qui viennent procéder à des échanges culturels, éducatifs avec une école de la place. Il y a également le premier adjoint qui vient."Pour Michel Buillard, Nouméa a aussi des choses à apprendre de Papeete. "Nouméa est très avancée sur un certain plan mais Papeete également. Lorsque la maire madame Lagarde est venue en visite, elle a pu profiter de ce qu'elle a vu pour mettre par exemple en place une brigade cynophile, ce qui n'existait pas à Nouméa. Elle a également l'intention de s'inspirer un peu de ce qui a été fait sur la promenade et assurer une continuité sur le front de mer en Nouvelle-Calédonie pour qu'il n'y ait pas de rupture comme on le constate aujourd'hui à Nouméa."