Vidéo - Papeete : nouvelles infrastructures, nouveaux agents pour assurer la sécurité

Rédaction web avec Laure Philiber

Ce mercredi matin, la nouvelle brigade a été présentée aux commerçants par le tavana, fier de cet exemple d’insertion. Les 9 agents, répartis en 3 équipes, sont issus des quartiers prioritaires de Papeete. Ils ont bénéficié d'un programme spécifique mis en place par la commune avec le concours du Pays, par le biais du dispositif des contrats d'accès à l'emploi.Leur mission : maintenir l’ordre public… un rôle bien différent de celui des stewards ou médiateurs urbains selon le maire Michel Buillard : "Ce n'est pas du tout la même mission. Les stewards urbains c'était pour les intérêts commerciaux, recevoir les touristes... Ici leur mission est particulière, un peu plus dans le dialogue avec les jeunes qui sont turbulents. Vous savez ils sont issus des ruelles de la ville, ils connaissent bien la ville. (...) Ils seront là pour protéger l'usager qui vient, la mémé qui vient et qui éprouve de l'appréhension au contact des personnes fortement alcoolisées, on est là pour rassurer d'abord notre population, les usagers de la ville mais aussi les commerçants."Jonas Teau est issu du quartier de la Mission. Il se forme depuis plusieurs années pour assurer l’ordre public et les premiers secours. Intégrer cette brigade de prévention est pour lui une nouvelle étape en matière d’insertion. Il espère que ce poste sera un tremplin pour devenir mutoi : On nous a demandé de "venir voir les jeunes, entamer un dialogue (...) J'aimerai "améliorer la sécurité, le dialogue et peut-être après intégrer la police."La mise en place de cette nouvelle brigade au moment où les nouvelles infrastructures du front de mer sont inaugurées, n'est pas une coïncidence. "J'ai souhaité que cette promenade que nous avons souhaitée et que nous avons encouragés à réaliser, soit inaugurée en même temps que la mise en place d'une brigade de proximité", explique le maire.La commune de Papeete multiplie les actions de maintien de l’ordre public. Après le renforcement de la police municipale, la création d’une brigade cynophile, et l’installation de 26 caméras de vidéo protection dans les lieux stratégiques de la ville, elle a aussi mis en place, en début d’année, du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.D’autres recrutements sont prévus. De 10 agents de proximité, la brigade devrait passer à 12.