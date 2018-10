Vidéo - Objectif environnement à la Hawaiki Nui va'a

Rédaction web

A Huahine, les rameurs sont invités à participer à un challenge : le Poly plogging. "Poly pour Polynésie. Plogging c'est un nouveau mot issu de la contraction entre "jogging" et du verbe "plocka up" en suédois qui veut dire ramasser", explique Vanina Sommers, responsable de ce projet."Nous avons l'habitude de voir les rameurs jeter leurs bouteilles d'eau ou leurs gels. Et donc on avait envie de sensibiliser les rameurs au respect de l'environnement".Les rameurs collectent les déchets, les tris et les remettent à des représentant de la TSP. Celui qui récolte le plus de déchets remporte un prix. Une belle manière de faire respecter l'environnement pendant le plus grand événement de va'a de l'année.