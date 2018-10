Vidéo - ONU : pour Edouard Fritch, la plainte du Tavini est "un coup médiatique"

L’événement de ce dimanche était l’arrivée du nouvel avion de la flotte d’Air Tahiti Nui , accueilli en grande pompe à l’aéroport de Faa’a. Et pour le président du Pays Édouard Fritch, présent dans nos journaux, l’acquisition de ce Boeing 787 était "une nécessité". "Je crois que sur le plan commercial, il était indispensable que nous évoluions dans le produit proposé aux touristes qui viennent en Polynésie française", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvions pas continuer avec nos vieux appareils qui consomment beaucoup et qui vieillissaient. Le premier appareil, c’est 20 ans d’âge. Et avec l’évolution technologique en matière avionique, nous avons aujourd’hui des appareils comme celui-ci qui nous permettent de faire des économies sérieuses, de faire voyager les gens dans de bonnes conditions et puis en fin de compte de faire gagner de l’argent à la compagnie."Sur les quatre appareils de ce type qui rejoindront la flotte d’Air Tahiti Nui, deux sont loués à Boeing : le Fakarava arrivé dimanche et le prochain qui devrait arriver en février, "puis nous en achèterons deux, d’où la discussion sur les possibilités de défiscalisation de ces appareils parce qu’il faut compter environ 20 milliards par appareil". Quant à savoir si la compagnie au tiare l’obtiendra ou pas, le président du Pays n’en est pas certain, mais veut rester confiant. "Pour l’heure, c’est une défiscalisation qui va tourner autour de 25-30%, (…) et gagner un peu plus en matière d’investissement nous permettra d’aller beaucoup plus loin."Le premier Tahitian Dreamliner est prévu pour desservir la Nouvelle-Zélande, avec un vol inaugural début novembre. En attendant, plusieurs vols d’essai auront lieu cette semaine en faveur notamment des enfants de Faa’a, Papeete et Pirae. "On va donner la chance à plusieurs d’entre nous de pouvoir l’essayer. La compagnie a voulu ouvrir ses portes et penser à ceux qui n’auront peut-être pas la chance de pouvoir l’emprunter…"