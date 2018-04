Vidéo - OFC Champions League : AS Dragon s'est incliné face à Lautoka FC

Rédaction web (Interview : Matthieu Fontaine)

Le coup d'envoi de la rencontre Lautoka FC avec l'AS Dragon a été donné à 20 heures samedi. Le premier but a été marqué par l'équipe de Fidji à la 28e minute de jeu. A 44 minutes, Dragon égalise. Les supporters y croient. Les deux équipes sont à égalité à la mi-temps.Mais la seconde partie du match s'avère compliquée. Lautaka marque finalement un second but juste avant la fin du match et se qualifie pour les demi finales. "Dragon est une bonne équipe. Je pense qu'aujourd'hui nous avons eu plus de chance", a réagi le coach de l'équipe de Fidji.Du côté de l'AS Dragon, c'est évidemment la déception pour Timiona Asen. Il estime que "l'arbitrage n'a pas été très correct". "C'est un jeu. C'est du football. Maintenant je vais me préparer pour le championnat et la coupe."