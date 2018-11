Vidéo - Nucléaire : "Nous avons menti", lance Edouard Fritch

Rédaction web

Edouard Fritch s'est ensuite expliqué devant les médias : "On utilise l'indépendance comme on utilise les essais nucléaires, pour taper sur la France. Je trouve que c'est un moyen hypocrite de le faire (...) Je leur ai dit effectivement ce matin que je me sens aussi dans la peau d'un menteur parce que durant 30 ans avec le leader que nous avions à l'époque, nous étions convaincus que ces essais étaient propres. À la seule différence : c'est que notre leader de l'époque lui a vu une bombe exploser. Et je pense que si tous au Tahoeraa, nous avions vu cette bombe exploser, nous n'aurions pas eu le même comportement."Le président du Pays explique qu'il "se doit aujourd'hui" de prendre ses responsabilités et "qu'on vienne participer à la reconstruction de ce Pays suite aux dégâts causés par ces essais nucléaires."Parmi les modifications proposées par la Polynésie, celle "de notre loi organique pour pouvoir prévoir une indemnisation majeure des problèmes et des dégâts liés au nucléaire dans notre pays, sur le plan économique et social. Et nous envisageons de demander à l'État de prendre ses responsabilités concernant les dépenses engendrées suite aux maladies prises en charge par la CPS" expliquait la semaine dernière le représentant Tapura Michel Buillard.Le projet d'avis sur le toilettage du statut a été adopté. Mais c'est bien l'État qui aura le dernier mot.