Vidéo - Nucléaire : Moruroa e tatou continue son combat pour « la vérité et la justice »

Je crois qu’on peut marcher vers l’avant. On va essayer de relayer les travaux que nos deux disparus ont mené depuis longtemps. Il ne faut pas qu’on s’arrête et il faut que l’on arrive à redémarrer.Nous avons installé aujourd’hui le nouveau conseil d’administration et le bureau de travail de l’association. Nous avons de nouvelles recrues. Ce sont des gens motivés qui s’investissent pour toute la population.Au niveau du financement, nous avons toujours demandé à la direction de l’église protestante de nous aider. Nous avons reçu une subvention pour faire des déplacements dans les îles. On ne peut pas ne pas aller vers la population.Il parait que cette scientifique japonaise ne veut plus travailler avec le Pays. Ce qui nous met en colère ce que nous-même maohi de ce pays, nous n’acceptons pas les études. On exhorte le Pays à faire avancer toutes les études nécessaires sur les problèmes inter génétiques.Au niveau de Mororua e tatou, on ne veut pas que le problème devienne le sujet d’un parti politique. C’est un combat d’un peuple qui n’appartient pas un parti politique. Il ne faut qu’on arrive à faire de ce sujet-là un sujet politique.Le but de Moruroa e tatou est la justice et la vérité dans ce Pays. La France peut nous aider des injecter des tonnes de milliards et quand ils vont arriver, on va rester bouche-bée et ne plus penser à la justice. Certes il faut indemniser les victimes mais il ne faut pas s’arrêter de lutter pour la vérité et la justice.