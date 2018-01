Vidéo - Nucléaire : Annick Girardin pas opposée à une étude génétique

Dimanche, les femmes de l'association pour la reconnaissance des essais nucléaires 193 ont accueilli la ministre avec des banderoles. L'association a rédigé un courrier à destination du chef de l’État, de la ministre Annick Girardin et du ministre de la Santé concernant les études transgénérationnelles.



Rédaction web

Ce mercredi, interrogée sur le nucléaire, la ministre des outre-mer a déclaré ne pas être opposée à une étude génétique. "C'est un sujet que je découvre aujourd'hui : cette volonté d'étude qui aurait été sollicitée. On verra comment on y répondra. Il n'y a pas de frein particulier aujourd'hui (...) Il n'y a rien qui peut freiner s'il est nécessaire d'y aller", a assuré la ministre qui souhaite agir en toute "transparence".Annick Girardin espère que le processus d'indemnisation des victimes du nucléaire pourra s'accélérer cette année. Elle rappelle que "la dotation a été doublée" ce qui montre "la volonté de travailler plus vite et en plus grand nombre (...) L'important c'est bien aussi ces hommes, ces femmes, et leurs descendants qui attendent."Au micro de Tahiti Nui Télévision, la ministre des outre-mer a tenu a rappelé que le fait nucléaire "est reconnu. Il a été reconnu par François Hollande lors de sa venue en Polynésie." Annick Girardin assure que le Gouvernement est dans l'action laissant entendre que des annonces seront faites. "Il faut aussi entendre sur ses sujets, la population. Et il y a quelques propositions qui sortent des assises, sur le fait nucléaire, que nous regardons."