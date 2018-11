Vidéo - Nouvelle-Calédonie : un "véritable succès démocratique et populaire" pour Edouard Philippe

Philippe Gomès, leader du parti non indépendantiste Calédonie Ensemble (droite modérée) note qu'"il y a 18 000 voix d'écart quand même, donc un référendum en 2020, c'est pas non plus la multiplication des pains". Les trois partis loyalistes, très divisés, avaient mis en avant la protection qu'apporte la France et son 1,3 milliard d'euros d'aides annuelles, espérant qu'une large victoire éloigne la perspective de nouveaux référendums. Selon Sonia Backès, présidente du groupe Les Républicains calédoniens au Congrès, ces nouveaux scrutins vont apporter "quatre ans d'instabilité". Elle a lancé un appel à l'union des loyalistes. "Les Calédoniens ont choisi. La Nouvelle-Calédonie est française et restera française", a insisté Pierre Frogier, sénateur du Rassemblement LR.Interrogé sur France Ô, le Premier ministre n'a pas voulu se prononcer sur la tenue d'un deuxième référendum dans deux ans. "Nous sommes tenus par ces accords (de 1988 et 1998) et nous ne voulons pas en sortir, a prudemment expliqué Édouard Philippe. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas tenir compte des résultats électoraux et notamment du référendum qui a eu lieu hier. Il faut donc que nous parlions avec les forces politiques pour savoir comment elles envisagent la suite".

Rédaction web avec AFP