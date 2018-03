Vidéo - Nouveau succès pour la course La Tahitienne

Retrouvez des photos de la course en cliquant ICI Rédaction web

Elles étaient plus de 6000 l'an dernier. Pour cette nouvelle édition, l'Association sportive Courir en Polynésie (ASCEP) a décidé, pour des questions de sécurité, de limiter nombre de participantes à la course La Tahitienne.5500 vahine et quelques hommes déguisés ont donc pris le départ samedi à la mairie de Pirae. Le coup d'envoi a été donné à 17 heures par le président du Pays et maire de la commune, Edouard Fritch.C'est Sophie Bouchonnet qui a remporté la course en 13 mn10s : "C'est pas un championnat. C'est vraiment pour la cause et c'est important d'y participant. Si on gagne tant mieux, sinon c'est pas grave (...) Il y a une très très bonne organisation je trouve."Chaque année, cet événement permet de récolter des fonds pour l’Association polynésienne d’aide aux personnes atteintes du cancer (APAC).