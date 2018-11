Vidéo - "Nous allons nous battre jusqu'au bout" : le message des Vahine Ura aux Polynésiens

Rédaction web

La sélection féminine de football Vahine Ura est en ce moment en Nouvelle Calédonie pour la Coupe féminine des Nations de l'OFC. Pour leur premier match, les vahine se sont inclinées 4 buts à 2 face aux joueuses du Caillou.Elles joueront leur second match ce mardi à 17 heures heure de Tahiti face à l'équipe de Samoa.La Coupe des Nations Féminines de l’OFC regroupe les 8 meilleures équipes féminines d’Océanie et a pour but de qualifier la meilleure équipe océanienne pour la prochaine Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France en 2019.Vous pourrez suivre le match en live streaming en cliquant ICI