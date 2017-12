Vidéo - Noël à Maia’o : toute une organisation

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Les habitants de Maia’o aussi se préparent à la fête. A quelques jours de Noël, l’effervescence est palpable sur cette petite île. L’organisation des habitants est bien rôdée. Faute de magasins, les résidents comptent sur les rotations régulières des bateaux.Le tapua’emanu est le lien principal de cette île vers l’extérieur. Une fois par semaine, il assure la navette entre Mo’orea et Maia’o.Cette fois-ci, il a dans ses cales un chargement spécial… destiné au Noel des enfants. En plus des cadeaux et de la nourriture, le père Noël a aussi fait le déplacement. L’homme au manteau rouge et blanc a fait plus de 5 heures de bateau pour arriver.Si à Maia’o les habitants s’accommodent de ces liaisons, le maire Evans Haumani n’exclut pas de désenclaver un peu plus l’île. Il envisage de mettre en place un nouveau bateau. Le projet sera discuté lors du prochain conseil municipal en janvier. D’ici là, les administrés vont se concentrer sur les fêtes.