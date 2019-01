Vidéo – Nikolaz Fourreau : "On ne peut pas espérer des peines similaires à ce qui a pu nous arriver"

Rédaction web avec Tamara Sentis



"C’est une réaction partagée. D’abord c’est un soulagement, parce que ce pour quoi on se bat depuis tant d’années, les dysfonctionnements qui étaient apparus dans le dossier, tout simplement, a enfin été reconnu et présenté par un tribunal à tout le monde, et opposé à ceux qu’on appellera désormais condamnés. Donc c’est une très bonne chose en soi.""On ne peut pas espérer des peines similaires à ce qui a pu nous arriver. Une des choses les plus importantes, c’était qu’ils aient une sanction et notamment celle de ne plus travailler dans le même domaine, puisqu’ils ont montré leur incompétence. Après, effectivement, qu’il y en a qui soient condamnés à de la prison pour des actions volontaires qui ont déstabilisé la compagnie et la sécurité de la compagnie, je trouvais ça tout à fait normal.""De l’étonnement. Les propos du président, mais je pense qu’il faudra lire l’intégralité du document issu du procès, et notamment des justifications, il l’a reconnu incompétent et qu’il n’avait pas les outils, la compétence, etc. Donc il a servi à quoi pendant ces 25 années ? Je suis un peu étonné.""Je crois que désormais nos adversaires ont décidé de faire trainer encore plus le dossier, donc ça ne clôt pas un chapitre, c’est juste qu’au moins, on a reconnu. Il y avait une reconnaissance populaire indéniable, mais là une reconnaissance populaire reconnue et défendue par les juges.""Je l’espère, mais pendant le procès, on a quand même entendu des dirigeants qui exerçaient encore aujourd’hui dire qu’ils pensaient avoir bien fait et qu’ils referaient exactement la même chose. Ça fait peur. C’est un peu inquiétant.""L’appel n’est absolument pas une surprise. Le dépaysement, c’est encore une facétie de plus dans la procédure. Les croix, j’irai les poser n’importe où, que ce soit en France ou à Nouméa. Je m’en fous, s’il faut mettre la pression. Je pense que nos juges qui exercent ici en Polynésie et qui changent, c’est le principe de l’indépendance de la justice, sont tout à fait compétents pour juger cette affaire sans tenir compte de l’environnement. Et quand bien même, nous mettrons l’environnement… On créera l’ambiance si besoin est ailleurs.""On s’exprime. Juste pendant 11 ans, on a été d’une discrétion absolue. De temps en temps, on apparaissait, on posait une gerbe, on n’embêtait personne, et au quotidien on vivait la disparition de nos êtres chers. Eux sont là, évidemment, sans émotion. Et on parle d’émotion, mais quelles émotions ont pu ressentir ces gens au lendemain de l’accident, alors qu’ils ont recommencé au mois de décembre, de la même année, la même erreur en ne posant pas le câble correctement et avec le risque à nouveau qu’un Twin Otter s’écrase. Ils n’ont pas d’émotions, ces gens, ni de compétences.""Oui, il leur faudra étudier les 1600 ou 1700 pièces du dossier, ça va prendre du temps.""C’est le but de toute façon. Ce n’est pas pour obtenir justice, c’est pour faire trainer les choses…"