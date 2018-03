Vidéo - Nego contest : un concours pour peaufiner ses techniques de vente

Dans l’amphithéâtre de l’Université de Polynésie française (UPF) tout est affaire de négociations. Des étudiants se sont préparés à leur futur examen en participant au Nego contest. Ce concours permet d’appliquer les techniques de vente apprises en cours.



Brochures à l’appui, et arguments bien ficelés, les candidats avaient 20 minutes pour présenter un produit. Tamara et Matinui devaient vendre des rillettes de thon fabriquées à Tahiti. Elles reviennent sur leur passage :



« Nous devions promouvoir le produit en lui-même, qui est un produit bio. L’entretien s’est très bien passé. Notre cliente a été très compréhensive. La négociation a été plutôt facile. »



Face à elles, Florence Lebiller, responsable de l’offre commerciale d’un grand distributeur. Dans son rôle du client, elle recherche le meilleur rapport qualité prix. La directrice des ventes explique :



« Les étudiantes ont répondu à mes demandes. Dans certains cas, de façon positive, dans d’autres cas, avec plus de résistance. L’important c’est que chacun s’y retrouve. »