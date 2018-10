Vidéo - Natihei, future star de The Voice Kids ?

Après avoir remporté la première édition de notre émission Pakikids l'année dernière, Natihei Ly Sing Sao, notre jeune prodige du fenua, est bien parti pour conquérir la France.La voix du petit garçon de 8 ans a séduit le responsable de casting de The Voice, de passage en Polynésie. Natihei devrait bientôt s'envoler pour la métropole pour les auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice Kids et se mesurer ainsi aux plus belles voix enfantines de France.Tenue par des clauses de confidentialité, sa famille refuse de donner davantage d'informations pour le moment.Actuellement, la saison 5 The Voice Kids est diffusée sur TNTV chaque vendredi à 19h50.