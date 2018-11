Vidéo - Naea Bennett : "On aura besoin d’avoir tous les joueurs"

Rédaction web avec Sam Teinaore

"Je pense que ça fait partie de l’apprentissage. Ça nous ramène également à l’humilité. Quand on arrive à un tournoi de cette ampleur, il faut savoir que ce tournoi de Dubai est le plus important après la Coupe du monde. Donc il y a les meilleures équipes et il faut arriver à ce genre de tournoi prêts et à 100% de ses capacités.""Ce n’est pas nous qui décidons. Mais pour comparer, c’est sûr que lorsque, aujourd’hui, tu tombes contre des équipes comme la Russie et l’Iran qui sont professionnels depuis maintenant plusieurs années, on voit la différence. On l’a vraiment ressentie face à l’Iran par exemple. Après je sais que le Pays a mis en place quand même une aide pour les sportifs de haut niveau, mais bon, il y a une différence…""Voilà la différence. Eux, c’est leur métier, ils le font toute la journée. Nous ce n’est pas le cas, on a notre travail. On a vu justement le niveau de l’Iran il y a un an à la Coupe du monde, et un an après, on a vu que c’était une équipe complètement différente. On voit qu’ils ne font que ça toute l’année.""Oui, mais malheureusement, ce genre de compétitions ne se passe que pendant l’été. Donc Heimanu qui est là-bas ne joue que pendant l’été. Dès que l’hiver arrive, il n’y a plus de beach soccer. La différence avec les Iraniens, c’est qu’ils tournent dans le monde entier et chez eux ils ne font que ça toute l’année.""C’est sûr que si on peut avoir l’équipe au complet… Mais d’abord il faut savoir que la Coupe du monde n’est pas acquise, il y aura les éliminatoires à passer d’abord. Je pense que l’objectif premier est de passer ces qualifications et de se qualifier pour la Coupe du monde. Donc on sait ce qu’il faut faire. Maintenant, c’est sûr qu’on aura besoin d’avoir tous les joueurs qui seront retenus pour les qualifications pour pouvoir atteindre cet objectif de représenter le pays au Paraguay.""Dubaï était une étape, maintenant c’est la préparation, ce sont les entraînements, ce sont tous les tournois qu’il y aura tout au long de l’année 2019."