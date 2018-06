Vidéo - Mondial 2018 : la France file en 8èmes de finale

La France qualifiée pour les 8èmes de finale grâce à un but de Mbappé à la 34ème minute. En face d’eux, l’équipe du Pérou s’est montrée agressive.



Kylian Mbappé devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde.



Les joueurs de Didier Deschamps joueront la première place du groupe C mardi prochain, face au Danemark.