Vidéo - Mondial 2018 : environ 2 500 Polynésiens à Vaiete

Les supporters devront maintenant changer leur maillot officiel. Une deuxième étoile vient s’ajouter à la première. L’équipe de France a remporté à nouveau le titre de champion du monde, 20 ans après le premier.



La marée humaine s’est ensuite dispersée. Certains ont continué la fête dans les bars de la capitale. Ils ont envahi les rues de Papeete. Une autre partie du public a convergé vers le marché pour acheter de quoi se restaurer. Un jeune homme, maquillé aux couleurs de l'équipe de France, a indiqué : "Nous allons fêter la victoire. Là, on vient chercher de quoi manger et ensuite on va rentrer à la maison. On va continuer de faire la fête entre amis et avec la famille…"