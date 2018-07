Vidéo - Mondial 2018 : des Polynésiens font le buzz en métropole

Rédaction web

Les Bleus sont de nouveau champions du monde de football. Dimanche, les Polynésiens de métropole ont eux aussi fêté la victoire. A Meximieux dans l'Ain, des Tahitiens ont réalisés un haka en pleine rue en l'honneur des champions.Un internaute a posté une vidéo sur Facebook. Elle a été partagée près de 2000 fois depuis sa publication et vue plus de 73 000 fois. Dimanche au fenua, c'était aussi la fête. Ils étaient environ 2500 spectateurs rassemblés place Vaiete pour regarder le match sur écran géant. Les supporters ont ensuite envahi l'intersection du front de mer pour exprimer leur joie. En métropole en revanche , dans les grandes villes, la fête ne s'est pas déroulée sans incidents. Echauffourées, accidents de circulation... plusieurs personnes ont été blessées et certaines ont trouvé la mort.