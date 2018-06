Vidéo - Mondial 2018 : à Papeete, des supporters déçus de la prestation de l’équipe de France

Rédaction web avec Thierry Teamo

La victoire a été laborieuse. Samedi, en Russie, les Bleus ont disputé leur premier match de Coupe du Monde face à l’Australie. La France s’est imposée 2 à 1 mais le match n’a pas convaincu les supporters.Dans les bars de Papeete, de nombreux fans de foot s’étaient donné rendez-vous pour suivre cette rencontre. Sur les visages, la tension a été vive tout au long des 90 minutes. Quentin, un supporter, a passé la soirée avec des amis pour regarder le match. A la mi-temps, le jeune homme n’était pas serein. Pour lui, les joueurs de l’équipe de France ont manqué de « beaucoup de réalisme » et d’envie.Si le match a été intense comme l’ont souligné des supportrices, la seule chose à retenir reste la victoire. Peu importe la manière.Mais pour la majorité des fans du ballon rond, ce premier match ne les a pas rassurés. L’un d’entre eux explique :« Ce que j’en pense c’est que si on continue comme ça, on ne va pas aller loin. »Le prochain match de la France aura lieu le jeudi 21 juin contre le Pérou.Pour revoir le match, c'est ICI