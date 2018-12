Vidéo - Mohotani, le nouveau groupe de reggae de Hiva Oa

Le plus souvent possible, Teva, le chanteur et leader du groupe Mohotani, réunit son groupe dans la salle de musique mise à disposition des groupes par la commune de Hiva Oa, afin de travailler ses nouvelles compositions. "C'est plutôt dans le genre reggae, et un peu de tout aussi" explique le chanteur surnommé Badjo.



Mohotani est né suite au phénomène lancé par le groupe Takanini il y a plus de 5 ans, du reggae chanté en langue marquisienne. À force de ce produire en live dans le village de Atuona, Teva et son groupe ont aujourd'hui une certaine notoriété dans tout l’archipel. "C'est un groupe d'amis qui s'est formé il y a quelques années et on a trouvé un bon feeling entre nous. On est plutôt branché reggae, et un peu de local aussi" nous dit Toto, chanteur et musicien (ukulele).