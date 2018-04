Vidéo - Moeama Mu-Greig, à propos du Festival des îles : « Nous avons réussi à le faire perdurer »

2018 participants au festival des îles cette année. 121 délégations. L’événement monte en puissance et gagne en notoriété. Moeama Mu-Greig, directrice générale de la fédération tahitienne de football et responsable de l’organisation de ce festival, souhaite maintenir le cap. Elle revient sur cet événement pour TNTV.



Pour la première fois en 10 ans, une équipe de Rapa Nui est présente au festival des îles. Est-ce la preuve que ce rendez-vous se fait écho dans tout le triangle polynésien ? Est-ce que l’événement a vocation à être un événement international ?



Aujourd’hui, je ne pourrais pas confirmer que c’est un niveau international. C’est la troisième fois que Rapa Nui demande sa participation. Nous avons accepté cette année.



Cette année plus de la moitié des participants sont des femmes et s’affrontent pour la première fois en football sur pelouse. Cela signifie-t-il que le football est aussi un sport de femmes ?



Effectivement, c’est une nouveauté. Il y a 13 équipes féminines, qui participent au festival des îles. C’est vraiment quelque chose de grandiose pour la fédération car cela fait longtemps que nous essayons de développer le football féminin.



En parallèle de ce festival, ce lundi, la sélection de Tahiti, Aito arii va affronter les Cagous de Nouvelle Calédonie. C’est important pour les jeunes et les gens des îles qui participent de pouvoir voir comment se déroule un match inter-nation ?



Oui c’est très important pour nos amis îliens de voir comment se déroulent des matchs d’un tel niveau. C’est aussi un match de préparation pour notre équipe. Pour la clôture du festival, samedi 7 avril, il y aura aussi très beau match : le quart de finale OFC champions League AS Dragon à une équipe de Fidji.



Autrefois, ce festival des îles s’appelait le challenge Alphonse Greig, du nom de votre défunt mari. Est-ce que vous êtes fière aujourd’hui ?



Oui je suis fière, La première édition s’était déroulée en 2008 à Moorea […] Nous avons quand même réussi à tenir dans le temps et à faire perdurer cet événement pour nos amis iliens.