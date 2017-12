Vidéo - Moana au bloc opératoire : une bande-dessinée pour dédramatiser l’anesthésie

Rédaction web avec Laure Philiber

Moana : c’est le nom du héros d’une bande dessinée conçue pour expliquer aux plus jeunes l’anesthésie. L’initiative vient de l’association les p’tits aito du fenua qui s’occupe des enfants hospitalisés.Son but : dédramatiser le passage au bloc opératoire pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Peluches, gaz anesthésiants parfumés et même voiture électrique accompagnent les malades pour se rendre en salle d’opération….Créée il y a un an, elle a mis en place plusieurs actions. La dernière en date : Moana au bloc opératoire, une bande dessinée pour rassurer et encadrer les familles.Sophie Eldelson, infirmière anesthésiste, présidente de l’association des p’tits aito du fenua, précise :« Le jour où les enfants arrivent, nous n’avons pas toujours le temps de leur expliquer. Avec ces outils, l’information passe mieux. L’enfant ne pleure quasiment plus. »Le support a été conçu au fenua. Il est traduit en reo et sera distribué un peu partout en Polynésie. Moana accompagnera partout les enfants avant l’opération.