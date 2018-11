Vidéo - Miss France 2019 : dans les coulisses de la réalisation du costume de Miss Tahiti

Cette année, c'est le croquis de Hinatea Colombani qui a été sélectionné pour le costume régional de Miss Tahiti. Pour la directrice du centre culturel Arioi, et professeure de Ori Tahiti, la réalisation du costume est une véritable aventure humaine. Elle confie que Miss Tahiti s'est beaucoup impliquée : "Vaimalama s'est investie. Elle est venue confectionner la tenue avec nous. Des amis à elle également ont débarqué au centre. Même des élèves du centre culturel ont participé à la confection du costume. Tout le monde a mis un peu d'amour dedans. Et ça c'est vraiment important."



Le costume régional est réalisé sur le thème de la perle. Pae'ore, more, graines, nacres, plumes et bien sûr perles la composent...