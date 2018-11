Vidéo - Miss France 2019 : Miss Tahiti découvre Paris

Des boucles d’oreilles en forme de Tour Eiffel offertes par un vendeur qui la voit déjà sacrée Miss France… Vaimalama Chaves découvre Paris et de nouveaux accessoires de mode pour elle : le bonnet, et l’écharpe... "On est au Trocadéro. Il fait froid."



Cette aventure, c’est l’occasion pour elle de passer du temps avec son frère, et de découvrir pour la première fois sa petite nièce d’un an et demi… "Je suis très heureuse de pouvoir partager un moment avec eux et de les retrouver enfin."



Mais ce moment familial ne doit pas effacer le but premier du voyage : décrocher la couronne de Miss France ; Et cela doit passer par les votes… Très séduisante sur le terrain, Miss Tahiti se défend de toute stratégie de lobbying : "J'ai eu l'occasion d'aller visiter ds associations polynésiennes et je trouve que les actions parlent mieux que les mots. Si les valeurs que j'ai présentées sont celles que les personnes souhaitent voir dans une Miss France, eh bien c'est pour moi qu'il faut voter..."