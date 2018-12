Vidéo - Miss France 2019 : Les dernières répétitions de Vaimalama avant l'élection

Rédaction web

Dans la vidéo diffusée sur TF1 (à partir de 1min33), on voit notre Miss Tahiti danser avec les autres Miss. "On a beaucoup travaillé et on espère que vous allez aimer le show qu'on a préparé avec toutes les autres candidates. On va s'éclater sur scène et on va vous en mettre plein les yeux" déclare Vaimalama Chaves.Pour la première fois, le jury de la 89e élection Miss France sera exclusivement féminin . Les cinq finalistes seront désignées à égalité par les téléspectateurs et le jury, présidé cette année par Line Renaud. Les téléspectateurs auront le dernier mot pour désigner la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.