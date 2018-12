Vidéo - Miss France 2019 - Le gouvernement soutient Miss Tahiti

Rédaction web

Qui succédera à Maëva Coucke ? On connaîtra enfin la réponse ce samedi 15 décembre, lors de la 89e élection de Miss France qui sera diffusée en direct à partir de 10 heures du Zénith de Lille sur TNTV. Et bien évidemment, toute la Polynésie soutient Vaimalama Chaves, ainsi que de nombreuses personnalités comme les surfeurs Kelly Slater et Gabriel Medina , ou encore le chanteur Tom Frager Notre Miss Tahiti peut également compter sur le soutien du gouvernement du Pays. Edouard Fritch, Nicole Bouteau, Jacques Reynal... ils sont tous derrière Vaimalama Chaves et ils invitent à voter pour elle ce samedi. L'élection sera d'ailleurs retransmise sous le chapiteau la Présidence. En effet, les cinq finalistes seront désignées à égalité par les téléspectateurs et le jury, présidé cette année par Line Renaud. Les téléspectateurs auront le dernier mot pour désigner la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.