Vidéo - Miss France 2019 : "Je suis une Tahitienne, je suis une aito, je n'ai peur de rien !"

Interview par Tamara Sentis

"Je suis venue ici pour me ressourcer donc je vais rester auprès de ma famille. C'est très important pour moi.""Les élections des prochaines Miss régionales vont déjà commencer. Cela me fait un peu mal au cœur, mais cela fait partie de la vie d'une Miss, et je vais le faire. Cela va être chouette.""Les opportunités sont nombreuses. Elles ont été présentes durant mon règne en tant que Miss Tahiti et elles le sont encore plus en tant que Miss France. C'est vrai que je me destine au professorat, cependant je ne me ferme à aucune opportunité, et on verra bien ce qu'il en sera.""Cela dépend de la personnalité de chacune. Je pense que Miss France est une plateforme incroyable et qu'il faudra qu'elle capitalise dessus. Vaimalama chante, Vaimalama a un sublime visage... peut-être qu'elle pourrait faire du cinéma, peut-être qu'elle pourrait être chanteuse ou encore travailler pour une chaîne télévisée. Elle aura tellement acquis de connaissance durant son année de règne, qu'automatiquement, sa vie va changer. Mais ça n'empêchera pas qu'elle sera Tahitienne, Polynésienne, et qu'elle reviendra au fenua inspirer les jeunes d'ici.""Pourquoi pas, on verra bien...""Je n'ai pas vraiment de résolutions parce que j'ai déjà réalisé la plupart de mes rêves, mais j'ai peut-être des souhaits. Mon combat est l'éducation donc je souhaite suivre la ligne que le gouvernement a lancé dans la lutte contre le décrochage scolaire, et contre la délinquance. J'espère que je pourrais encourager les jeunes à poursuivre leurs études et à atteindre leurs rêves."