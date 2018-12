Vidéo - Miss France 2019 : Gabriel Medina soutient Miss Tahiti

Rédaction web

La pression monte de plus en plus pour Vaimalama Chaves : plus que quelques jours avant l'élection de Miss France 2019 , qui sera diffusée en direct du Zénith de Lille ce samedi 15 décembre à partir de 10 heures sur TNTV.Et en attendant, Miss Tahiti peut compter sur le soutien des Polynésiens, mais aussi de personnalités comme l'aito du jiu jit tsu Dany Gerard le co-fondateur de Guess et époux de Mareva Georges, Paul Marciano , ou encore le surfeur mondialement connu Kelly Slater Un autre surfeur a également affirmé son soutien à notre reine de beauté dans une vidéo publiée sur Facebook : "Je voulais souhaiter bonne chance à Vaimalama" a déclaré Gabriel Medina , champion du monde de surf et premier du classement de la World Surf League au Championship Tour.