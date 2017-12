Vidéo - Miss France 2018 : les conseils des anciennes Miss Tahiti à Turouru

Rédaction web avec Laure Philiber

Miss France est une expérience unique qui engendre, parfois, beaucoup de stress. Avant le grand soir, les anciennes Miss Tahiti ont livré leurs conseils et encouragements à destination de Turouru Temorere." Je souhaite à Turouru de bien s'éclater surtout ! " Pour Mehiata Riaria, l'important est d'en profiter autant que possible.Vision partagée par Vaimiti Teiefitu : " Amuse-toi parce que c'est vraiment un truc qui arrive une seule fois! Profite de tous ces moments! "Surtout, cette ancienne Miss Tahiti souhaite que Turouru arrête de stresser : " Lâche la pression! "Ravanui Teriitaumihau, pour sa part, estime qu'il est important que Miss Tahiti n'oublie pas d'où elle vient et ce qu'elle est dans le tourbillon métropolitain :" Il faut qu'elle reste fière d'être arrivéée jusqu'au podium ! Fière de ce qu'elle est de ses origines et qu'elle le montre aux gens! "Ces conseils produiront-ils leurs effets? Réponse samedi matin.