Vidéo - Miss Chinese international : Miss Dragon dans le top 3 du talent show

M. D-M

Linda Chung, Miss Dragon 2017, est toujours à Hong Kong où se déroulent les épreuves pour le concours Miss Chinese international. La représentante de la communauté chinoise en Polynésie fait de son mieux pour représenter le fenua. Et ça paie. Linda est arrivée 3e du talent show cette semaine.La grande soirée se déroulera samedi. En attendant, le rythme est intense pour les candidates : épreuves, promotion, essayages... Il y a quelques jours, la Miss Dragon se confiait via le site internet de Tahiti Nui Télévision : "J'avoue que j'ai déjà craqué à cause de la fatigue (et comme plusieurs autres candidates), mais nous nous soutenons et nous nous remontons le moral."Miss Dragon s'est fait des amies parmi les candidates. Mais elle peut aussi compter sur le soutien de sa soeur Connie, ancienne Miss Dragon qui l'a coachée pendant plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, et qui continue à la suivre de près.Et pour la première fois, Miss Dragon a le soutien du ministère du Tourisme dans cette aventure à l'étranger.Il est possible de voter pour Linda Chung sur le site du concours international, en cliquant ICI