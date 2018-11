Vidéo - Mihimana Braye à Hawaii pour la Triple Crown, ne "lâche rien"

Rédaction web

Mihimana Braye participe en ce moment à la Hawaiian Pro, première étape de la Triple Crown of Surfing. "On est super contents d'être ici avec les autres Tahitiens. On a passé notre premier round hier. On avait des vagues. C'était mieux que l'année dernière", confie notre aito à Tahiti Nui Télévision. Quatre autre Polynésiens sont dans la compétition : O’Neill Massin, Vehiatua Prunier, Tereva David et Michel Bourez.La Triple Crown regroupe deux épreuves des Qualifying Series cotées 10 000 points, la Hawaiian Pro et la Vans World Cup, ainsi qu'une épreuve du Championship Tour, la Billabong Pipe Masters remportée en 2016 par notre Spartan.La compétition est pour l'instant en stand by. Ce mercredi, le Tahitien devra surfer contre le Sud-africain Matthew McGillivray, et les Brésiliens Bino Lopes et Lucas Silveira. "On est vraiment bien ici (...) On a de la houle qui arrive demain. Merci à tous de nous soutenir", lance Mihimana à ses fans du fenua.