Vidéo – Michel Arakino : "Il était important pour nous Polynésiens de mettre en place notre lutte"

Pourquoi avoir décidé d’intégrer la lutte traditionnelle ?



C’était une idée qui avait mûri à l’époque du Heiva 2000. Mais ce qui nous manquait c’était la réglementation. Cela a pris du temps pour se mettre en place. 18 ans, après, il est là. Il est né l’année dernière. Cette année, elle est intégrée à part entière avec le code et les règles.



La compétition s’est déroulée ce samedi. Combien d’athlètes y ont participé ?



Il y a eu en tout 20 athlètes dont trois femmes qui ont fait la compétition. On va dire qu’il y avait du monde de l’extérieur. Les Hawaiiens étaient présents. A leur avantage, ils sont venus en tenue traditionnelle. Chez nous, nous sommes encore frileux par rapport à la tenue.



Qu’est-ce qui fait que cette lutte est justement traditionnelle ?



La lutte a toujours existé partout dans le monde. La lutte sert surtout à se défendre. De ce développement culturel et philosophique, on en fait quelque chose de culturel et on fait aussi quelque chose d’enseignement. Au niveau de la fédération, on veut mettre en avant notre lutte. Aujourd’hui, il était important pour nous Polynésiens de mettre en place notre lutte, avec nos règles.