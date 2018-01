Vidéo - Métropole : Vaiteani donne un concert... dans un bus

Rédaction web

Le groupe polynésien Vaiteani , s'est produit à Colmar en métropole jeudi. Et leur concert s'est fait dans un lieu plutôt insolite : un bus ! Vaiteani participe en fait au festival d'hivercite dont le principe est justement d'investir des lieux hors du commun dans le quartier prioritaire de Colmar.Supermarché ou même cage d'ascenseur... Cet événement est organisé par Pat'à Sel, une association ayant pour objet de favoriser la sensibilisation à la culture et de promouvoir les pratiques culturelles et de loisirs auprès des publics fragilisés. "On s'est dit : on fait un moment convivial pour ces gens qui sont souvent en situation de difficulté sociale, qui vivent des moments pas forcément faciles. On s'est dit on va leur amener un peu de joie", explique l'association dans une vidéo postée sur la page Facebook Top Music.Vaiteani a apparemment apprécié l'expérience : "On a adoré partager en musique ces petits bouts de votre journée, le temps d'un ou deux arrêts ! Merci pour tous vos sourires", écrit le groupe sur sa page.