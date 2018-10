Vidéo - "Merveilles" aériennes, vendredi au grand théâtre

Pole art, tissus, hamacs et cerceaux aériens, contorsions et danses acrobatiques... Le public en prendra plein les yeux, vendredi au grand théâtre de la Maison de la culture, avec le spectacle "Merveilles" de l’école des arts aériens M-Pol’Arts, qui propose 1 h 45 d’acrobaties. Fortement inspiré de Alice au pays des merveilles, ce spectacle présentera trois parties distinctes, chacune amenant les spectateurs dans un univers enchanté. Inspirée de la magie du dessin animé de Walt Disney, la première partie sera effectuée par les plus jeunes élèves de l’école, accompagnés de leurs professeurs. Puis place aux adultes, professeurs de l’école et artistes internationaux pour les deux autres parties, à l’esprit plus féerique et décalé. Retraçant l’univers de Tim Burton, ces deux dernières parties du show sauront plonger le public dans un monde de merveilles…



Du côté des artistes invités sur scène, on retrouvera l’artiste Pole Art Marie Soler. Trois fois championne de France de Pole Art en duo, elle a également gagné la première place au Pole Art USA Pro en septembre dernier, et est arrivée troisième au championnat de France de Pole Art 2017.

Les jeunes Chloé Yuam, 1re au Pole Art USA Semi Pro junior en septembre 2018, et Aurélie Fuentes, 3e au même concours, seront également de la partie.