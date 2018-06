Vidéo - Marie Lau ou l'adieu aux larmes

Rédaction web avec Laure Philiber

Quelques années plus tard, en 1993, les frères proposent à l’institutrice de se former à l’encadrement, "Ils avaient besoin de cadres pour renouveler les directeurs et directrices d'établissement. Donc le directeur de l'époque et la supérieure, la soeur Myriam, m'ont proposé de me parrainer pour m'inscrire à la formation de cadre de l'enseignement catholique."En 1997, on lui fait la proposition de devenir la directrice adjointe de l’élémentaire, et en 2000, elle prend les rênes de l'école maternelle de la Mission, et ne les lâchera plus.Quant à la retraite, elle qui se lève tous les matins vers quatre heures et demie afin d'être à son bureau de bonne heure pour lire ses mails et pouvoir se rendre disponible auprès des parents, elle refuse de l'envisager. "Je reviendrais à l'école de toutes les façons" assure t-elle le regard embué alors qu'elle serre dans ses bras un bambin venu l'embrasser pour lui dire au revoir.