Vidéo - Marche pour le climat : faible mobilisation à Tahiti

En vidéo, l'interview de Laiza Pautehea



"À Tahiti c'est difficile de rameuter tout le monde, mais ce n'est que le début. C'est trop important. Nous on commence et les autres suivront j'en suis sûre...", affirme Laiza Pautehea, à l'origine de cette marche à Papeete.

L'événement a attiré des militants pour l'environnement, mais pas seulement. Des gilets jaunes, des manifestants contre l'extraction de phosphate à Makatea... étaient aussi présents. Pour Laiza, peu importe, cela "ne brouille pas le message. Le seul message c'est de se battre, changer le système. Tous ces gens qui sont là sont en train de dénoncer quelque chose et il faut vraiment écouter la population."